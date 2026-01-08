Трамп поручил отменить финансирование Украинского научного центра

Ранее Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше «не служат интересам США». В их числе 31 структура, входящая в ООН. Кроме того, хозяин Белого дома постановил построить современные оружейные заводы, так как оборонные компании не производят оборудование «достаточно быстро» и не обслуживают соответствующе.