Трамп поручил отменить финансирование Украинского научного центра

«На основании полномочий, предоставленных мне в качестве президента Конституцией и законами Соединённых Штатов Америки, настоящим распоряжаюсь. Организации, из которых Соединённые Штаты должны выйти: Научно-технический центр на Украине», — говорится в тексте.
Ранее Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше «не служат интересам США». В их числе 31 структура, входящая в ООН. Кроме того, хозяин Белого дома постановил построить современные оружейные заводы, так как оборонные компании не производят оборудование «достаточно быстро» и не обслуживают соответствующе.
