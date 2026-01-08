Ричмонд
Трамп поручил отменить финансирование Украинского научного центра

Американский лидер Дональд Трамп распорядился прекратить финансирование Соединёнными Штатами Украинского научно-технологического центра (УНТЦ / STCU). Об этом говорится в тексте меморандума, подписанного республиканцем.

Источник: Life.ru

«На основании полномочий, предоставленных мне в качестве президента Конституцией и законами Соединённых Штатов Америки, настоящим распоряжаюсь. Организации, из которых Соединённые Штаты должны выйти: Научно-технический центр на Украине», — говорится в тексте.

Ранее Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше «не служат интересам США». В их числе 31 структура, входящая в ООН. Кроме того, хозяин Белого дома постановил построить современные оружейные заводы, так как оборонные компании не производят оборудование «достаточно быстро» и не обслуживают соответствующе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

