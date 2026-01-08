Ричмонд
Блохин: Трамп планирует военные базы в Гренландии для борьбы за Арктику

Вашингтон будет усиливать контроль в Мексике, Панаме и Гренландии, отметил политолог Блохин, уточнив, что спецоперацию, как в случае с Венесуэлой, в этих странах проводить не будут.

Источник: Аргументы и факты

В сферу интересов США входят Мексика, Панама и Гренландия. Как отметил в беседе с aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, Вашингтон не будет организовывать спецоперацию в этих странах, но усилит свое присутствие.

«В реальности, если США начнут вторжение в ту же Гренландию, никто там на Западе не способен противостоять этому и сама Дания не будет этим заниматься. Но, скорее всего, речь, на самом деле, идет об усилении контроля, создании военной инфраструктуры на Гренландии, чтобы подготовиться к конкуренции за Арктику», — отметил он.

Блохин обратил внимание на то, что американские базы находятся по всему миру.

«Соединенные Штаты не вторгались в ту или иную страну. Они выторговывали для себя приемлемые условия для размещения военной инфраструктуры. Не факт, что они куда-то будут вторгаться, но очевидно, что будут усиливать контроль, усиливать давление в западном полушарии. Для США, по крайней мере, для Трампа, страны в западном полушарии — Канада, Мексика, Гренландия, Панама, Куба — это один из приоритетов в течение трех лет, это факт. В Европе будут сокращать свое влияние, военное присутствие, но будут удерживать свой контроль в ключевых точках планеты на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — уточнил политолог.

Соединенные Штаты 3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость», в коде которой захватили и вывезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

