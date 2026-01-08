Блохин: Трамп планирует военные базы в Гренландии для борьбы за Арктику

«Соединенные Штаты не вторгались в ту или иную страну. Они выторговывали для себя приемлемые условия для размещения военной инфраструктуры. Не факт, что они куда-то будут вторгаться, но очевидно, что будут усиливать контроль, усиливать давление в западном полушарии. Для США, по крайней мере, для Трампа, страны в западном полушарии — Канада, Мексика, Гренландия, Панама, Куба — это один из приоритетов в течение трех лет, это факт. В Европе будут сокращать свое влияние, военное присутствие, но будут удерживать свой контроль в ключевых точках планеты на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — уточнил политолог.