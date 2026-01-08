Ричмонд
Вэнс заявил, что Венесуэла находится «по соседству» в отличие от Ирака

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил военные действия Вашингтона в отношении Венесуэлы её географической близостью к Соединённым Штатам, в отличие от таких удалённых регионов, как Ирак.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил военные действия Вашингтона в отношении Венесуэлы её географической близостью к Соединённым Штатам, в отличие от таких удалённых регионов, как Ирак. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Это у нас по соседству. Это не Ирак. Не находится за 7 тысяч миль. Это у нас по соседству».

Вэнс также подчеркнул, что если США откажутся от «базовых принципов, которые были краеугольным камнем американской внешней политики 200 лет», то этим воспользуются «много плохих людей».

Напомним, что 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с супругой, вывезя их в Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Вэнс обвинил Данию в неспособности защитить Гренландию.

