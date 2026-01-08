Стало известно о плане США по контролю венесуэльской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает масштабный план по установлению долгосрочного контроля над нефтяной промышленностью Венесуэлы, чтобы снизить мировые цены на нефть. Как сообщает газета Wall Street Journal, целью является достижение ценового уровня около 50 долларов за баррель.
Согласно источникам издания, план предполагает получение значительного влияния на государственную нефтяную компанию Венесуэлы PDVSA, включая контроль за приобретением и продажей большей части её добычи. В случае успеха эта инициатива может обеспечить США доминирование над основными нефтяными запасами Западного полушария.
Напомним, что 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с супругой, вывезя их в Нью-Йорк.
Ранее вице-президент США Вэнс заявил, что Венесуэла находится «по соседству» в отличие от Ирака.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.