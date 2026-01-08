Кто после Мадуро: составлен черный список Трампа после атаки на Венесуэлу

Соединенные Штаты, осуществив в начале 2026 года спецоперацию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, доказали свою готовность к силовым действиям на «заднем дворе». Теперь мир замер в ожидании: кто станет следующей целью? По прогнозам экспертов, в фокусе Вашингтона остается целый ряд «враждебных» государств, и в этом списке Куба занимает одну из первых строчек.
Начнет ли Трамп операцию на Кубе?
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, в эксклюзивном интервью aif.ru детально разобрал возможные сценарии развития событий. Он подчеркивает, что эпоха широкомасштабных вторжений, подобных иракскому или афганскому, для США закончилась. Теперь в приоритете точечные, ограниченные по масштабам, но крайне эффективные операции.
«Операция в Венесуэле — это не широкомасштабное вторжение, как это было в случае с Афганистаном или Ираком, куда отправляли до 100 тысяч человек. Это очень дорого. Не факт, что это принесет какие-то значимые плоды. В Венесуэле была ограниченная по масштабам спецоперация, не более того. И подобные спецоперации они будут проворачивать во враждебных им странах. Это как раз Куба, Венесуэла, Иран, где, в принципе, договориться вообще никак не получится», — объяснил эксперт.
При этом, как отмечает Блохин, между Кубой и Венесуэлой есть ключевое различие, которое может отсрочить прямое вторжение на Остров Свободы. Речь идет о ресурсах и геополитической выгоде.
«Куба и Венесуэла — это разные вещи вообще. Нефтяные запасы Венесуэлы поражают. Это одна из ключевых стран. А Куба — это остров, не более того. Поэтому не обязательно они на Кубу пойдут. Ее могут оставить на потом, а могут вообще не трогать. Оказывать непосредственно на нее давление, но оставить, на закуску, на послезавтра. Они будут значит вторгаться туда, где это выгодно с точки зрения конкретной прибыли, с точки зрения геополитических интересов, где надо изменять геополитический ландшафт», — уточнил политолог.
Вашингтон не ослабит хватку в Западном полушарии.
Таким образом, Куба остается «занозой» для США, но ее нейтрализация может быть отложена в пользу более насущных задач. Однако это не значит, что Вашингтон ослабит хватку в Западном полушарии. Напротив, как прогнозирует Блохин, администрация Трампа сосредоточится на укреплении контроля в стратегически важных точках, используя как дипломатическое давление, так и наращивание военной инфраструктуры.
В частности, в сферу прямых интересов США попадают Мексика, Панама и, что особенно примечательно, Гренландия. Последняя становится ключевым плацдармом в новой глобальной конкуренции.
«В реальности, если США начнут вторжение в ту же Гренландию, никто там на Западе не способен противостоять этому и сама Дания не будет этим заниматься. Но, скорее всего, речь, на самом деле, идет об усилении контроля, создании военной инфраструктуры на Гренландии, чтобы подготовиться к конкуренции за Арктику», — отметил эксперт.
Этот тезис подтверждает общую стратегию, которую описал Блохин: США все реже будут прибегать к прямым вторжениям, предпочитая выторговывать условия для размещения своих баз.
«Соединенные Штаты не вторгались в ту или иную страну. Они выторговывали для себя приемлемые условия для размещения военной инфраструктуры. Не факт, что они куда-то будут вторгаться, но очевидно, что будут усиливать контроль, усиливать давление в западном полушарии», — подчеркнул политолог.
Таким образом, мир после венесуэльской операции «Абсолютная решимость» вступает в новую фазу. США, по словам эксперта, будут перераспределять силы: сокращая присутствие в Европе, но наращивая его в ключевых регионах — в Западном полушарии, на Ближнем Востоке и в АТР.
В фокусе этой политики — не только силовое давление на «враждебные» режимы, но и методичное укрепление военно-стратегических позиций в зонах будущих конфликтов, таких как Арктика.
И хотя Куба может быть «оставлена на потом», ее статус как потенциальной цели спецоперации остается в силе. Главный критерий для Вашингтона, как резюмирует Константин Блохин, — холодный расчет геополитических выгод и экономической целесообразности. И если интерес к острову с этой точки зрения возрастет, его судьба может решиться очень быстро.