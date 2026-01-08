Кто после Мадуро: составлен черный список Трампа после атаки на Венесуэлу

«Операция в Венесуэле — это не широкомасштабное вторжение, как это было в случае с Афганистаном или Ираком, куда отправляли до 100 тысяч человек. Это очень дорого. Не факт, что это принесет какие-то значимые плоды. В Венесуэле была ограниченная по масштабам спецоперация, не более того. И подобные спецоперации они будут проворачивать во враждебных им странах. Это как раз Куба, Венесуэла, Иран, где, в принципе, договориться вообще никак не получится», — объяснил эксперт.