Танец власти: психиатр оценил пляски, из-за которых захватили Мадуро

Поведение президента США Дональда Трампа на публике давно перестало быть просто темой для светской хроники и превратилось в политический феномен, который анализируют политологи, психологи и психиатры. Его недавняя пресс-конференция, где он то кривлялся и говорил невнятно, то был собран и четок, вновь взорвала информационное пространство. Что стоит за этими перепадами? Является ли это признаком проблем со здоровьем или тонкой стратегией? На эти вопросы в эксклюзивном комментарии для aif.ru ответил врач-психиатр Василий Шуров.
Деменция или стратегия?
Психиатр Шуров не поддержал распространившийся в Сети тезис о возможной деменции у американского лидера. «Это не значит, что у него деменция. Это значит, что он самый главный, что он прикалывается, ведёт себя как хочет, ему никто ничего не может сказать», — отмечает Шуров, напоминая о якобы «исключительных» результатах когнитивного теста Трампа.
Однако психиатр не отрицает влияния возраста: «Возрастное тоже надо учитывать. В 80 лет уже контроль поведения, конечно, не такой, как в середине жизни, уже часть нейронов деградирует. Если человек склонен к кривлянию, он начинает кривляться больше».
Шуров видит в эпатаже не симптом, а инструмент. «У него образ такой, он грандиозный нарцисс, он все время хочет быть в центре внимания, поэтому танцы, эпатаж, какие-то выходки, личные оскорбления. Такое у него поведение», — объясняет эксперт. И добавляет: «Когда ему надо, он очень чётко собран и продавливает свою политику».
По мнению психиатра, за фасадом шоумена скрывается прагматичный политик, использующий скандалы и кривляния как дымовую завесу. «Трамп кривляется, прикалывается, маскирует истинные причины своих действий».
Не простил Мадуро пародию на свой танец.
Ярчайшей иллюстрацией этой двойственности стала история с танцем президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как сообщили американские СМИ, именно пародийный танец венесуэльского лидера, который тот исполнил накануне возможной американской операции, стал «последней каплей» для Трампа.
Шуров дает свою оценку этому жесту: «Мадуро продемонстрировал, что он не боится американской агрессии. Ему весело, немножко передразнивал Трампа, его манеру танцевать». При этом эксперт отмечает «железную выдержку» Мадуро даже в момент задержания.
Так произошло столкновение двух стратегий: маски эпатажа, которую, по версии Шурова, использует Трамп, и демонстративного спокойствия Мадуро. Но зачем Трампу вообще такая маска? Психиатр указывает на сугубо практические цели, которые она прикрывает. В качестве примера он приводит ситуацию с Венесуэлой: «Взять под контроль Венесуэлу с первым местом по запасам нефти — это очень прикольно. Доктрина Монро в действии». Таким образом, пока общественность и медиа обсуждают ужимки и танцы, могут продвигаться вполне конкретные геополитические и экономические интересы.
Даже личная жизнь Трампа становится частью этого спектакля. Его признание о том, что супруга Мелания «ненавидит, когда он танцует», тут же было публично продемонстрировано — он снова начал танцевать. Это классическое поведение, направленное на поддержание образа «непрогибаемого» человека, который выше любых условностей, даже семейных.
Характер и абсолютная власть.
Василий Шуров подчеркивает, что такое поведение не ново для Трампа. «Ему до деменции далеко, а эпатажным он был всегда. Вспомните и конкурсы красоты, и все эти бои без правил, он постоянно дурачится», — напоминает психиатр. То есть речь идет об устойчивой модели, которая лишь обострилась с возрастом и абсолютной властью.