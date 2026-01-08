Трамп заявил, что вскоре примет президента Колумбии в Белом доме

Во время беседы Петро, по утверждению Трампа, объяснил ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также затронул ряд других вопросов, по которым ранее возникали расхождения во взглядах между двумя государствами.
«Я высоко оценил его звонок и тон разговора и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшем будущем. Встреча организуется государственным секретарём Марко Рубио и министром иностранных дел Колумбии. Встреча состоится в Белом доме», — отметил американский лидер в соцсети Truth Social.
Напомним, после атаки на Венесуэлу Дональд Трамп выдвинул обвинения против Густаво Петро, заявив об его причастности к наркопроизводству. В результате колумбийский лидер заявил, что действия Трампа, отдавшего приказ о нападении на Венесуэлу, хуже, чем деяния фашистских диктаторов Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Антониу Салазара, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кроме того, Петро «диагностировал» американскому лидеру старческий маразм.
