Трамп заявил, что вскоре примет президента Колумбии в Белом доме

Напомним, после атаки на Венесуэлу Дональд Трамп выдвинул обвинения против Густаво Петро, заявив об его причастности к наркопроизводству. В результате колумбийский лидер заявил, что действия Трампа, отдавшего приказ о нападении на Венесуэлу, хуже, чем деяния фашистских диктаторов Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Антониу Салазара, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кроме того, Петро «диагностировал» американскому лидеру старческий маразм.