СВО, Трамп, Венесуэла: помощник раскрыл главные пророчества Жириновского

В российской политике не было фигуры более противоречивой и одновременно пророческой, чем Владимир Жириновский. Его яркие выступления часто воспринимались как эпатаж, но время показало: многие из его «сенсационных» заявлений были точными прогнозами. Как ему это удавалось? Секрет уникального аналитического дара покойного лидера ЛДПР в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл его бывший помощник и экс-депутат Госдумы Василий Власов.
Феноменальная точность: от Венесуэлы до выборов в США.
Одним из самых ярких примеров стало предсказание о напряженности между США и Венесуэлой, которое политик озвучил еще в 2020 году. Тогда это многим показалось очередной политической гиперболой, но сегодня конфликт интересов в этом регионе — реальность мировой политики. Более того, в том же выступлении Жириновский предсказал, что Дональд Трамп выиграет президентские выборы в 2024 году.
Василий Власов объясняет точность прогнозов Жириновского не мистикой, а колоссальной аналитической работой.
«Владимир Вольфович обладал аналитическим складом ума. Информацию он получал из самых разных источников: пресса, события в мире, через интернет. Он собирал и анализировал огромные массивы данных. Ведь можно обладать большим объемом сведений, но не уметь грамотно их обработать и сделать верные выводы. Он понимал, как будет развиваться ситуация и какие сферы влияния существуют у разных стран. Благодаря этому он давал точные прогнозы. И в том числе предсказал события в Венесуэле, которые в итоге и реализовались», — отметил Власов.
Работоспособность: сон по 5 часов и непрерывный анализ.
Собеседник издания подчеркивает, что незаурядность личности Жириновского была подкреплена феноменальной работоспособностью. Не каждый способен перерабатывать такие объемы информации и делать из них стратегические выводы.
«Пресс-служба Владимира Вольфовича постоянно передавала ему различные данные. Затем на основе своего анализа он и строил свои прогнозы. При этом спал политик совсем немного — по 5−6 часов в день. Масштаб личности и авторитет Жириновского — колоссальны», — сказал Власов.
Прогноз по СВО.
Отвечая на один из самых острых современных вопросов, Власов рассказал, какой прогноз давал Жириновский по специальной военной операции на Украине. В отличие от конкретных событий в мире, здесь политик говорил скорее об уверенности в стратегическом результате.
«Что касается прогнозов касательно развития ситуации, связанной со специальной военной операцией и конфликта на Украине, Владимир Вольфович всегда и везде говорил про успешную победу России. Будем надеяться, что так и будет», — поделился Власов.
При этом, как отмечает собеседник издания, политик в своих прогнозах не называл конкретную дату окончания СВО.
«Президент РФ Владимир Владимирович часто говорит, дело не в скорости, а в том, чтобы людей сохранить и не ставить задачи, которые в определенный момент времени могут потребовать дополнительных ресурсов. Поэтому здесь, конечно, сроки Владимир Вольфович не озвучивал. Как и в любой задаче, важен итоговый результат», — поделился он.
Династия Трампов: следующий прогноз Жириновского, который может сбыться.
Еще один прогноз, о котором вспомнил Василий Власов, касается политического будущего США. По словам экс-помощника, Жириновский всерьез рассматривал возможность создания новой президентской династии в Америке.
«Владимир Вольфович всегда отмечал, что необходимо внимательно анализировать события, которые происходят не только рядом с РФ — в странах СНГ, но и в Западном полушарии — в странах, которые окружают Соединенные Штаты Америки. Важно понимать, как там, в том числе и в самих США, будет меняться истеблишмент и местная власть, и кто придет им на смену. Очень интересен прогноз касательно родственников того же Трампа», — сказал Власов.
Жириновский говорил и про сына, и про дочь Дональда Трампа, отмечая, что они в будущем могут пойти на президентские выборы.
«Была история о том, что кто-то из родственников нынешнего американского лидера может пойти на выборы. Насколько я понял из высказываний Владимира Вольфовича, это не обязательно произойдет в ближайшем периоде, но такая вероятность есть», — отметил Власов.
Это предсказание, по мнению бывшего депутата, идеально укладывается в американскую политическую традицию.
«Вспомните тех же Кеннеди или Клинтонов. Никто не мешает сначала мужу быть президентом, а потом жене пойти на выборы… Поэтому неудивительно, а даже очень интересно, каким будет руководство Штатов в ближайшие 10−20 лет и какое место в нем займет кто-то именно из семьи Трампа», — подытожил он.
Таким образом, за внешней эксцентричностью Владимира Жириновского бы очевиден аналитический ум, подкрепленный огромной работоспособностью. Его метод — сбор и перекрестный анализ огромных массивов данных из открытых источников — позволил ему с пугающей точностью предсказывать мировые кризисы и политические повороты.