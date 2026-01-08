СВО, Трамп, Венесуэла: помощник раскрыл главные пророчества Жириновского

«Владимир Вольфович всегда отмечал, что необходимо внимательно анализировать события, которые происходят не только рядом с РФ — в странах СНГ, но и в Западном полушарии — в странах, которые окружают Соединенные Штаты Америки. Важно понимать, как там, в том числе и в самих США, будет меняться истеблишмент и местная власть, и кто придет им на смену. Очень интересен прогноз касательно родственников того же Трампа», — сказал Власов.