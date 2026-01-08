Токио выступает за диалог с Москвой для решения имеющихся проблем

«Японо-российские отношения находятся сейчас в тяжелом состоянии, — сказал он. — Однако у двух стран имеется немало вопросов, требующих решения, включая поездки на могилы предков, рыболовство. Есть необходимость соответствующим образом вести с российской стороной обмен мнениями».
Генсек кабинета подтвердил, что в среду премьер-министр Японии Санаэ Такаити встретилась с депутатом парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, который в конце 2025 года посетил Москву. «Мы не комментируем эту поездку, — сказал Кихара. — Это частный визит депутата».
Он также воздержался от комментариев по поводу беседы Судзуки с премьером Такаити. Сам депутат после этой встречи сообщил, что глава правительства в ходе разговора указала на важность отношений с Россией, сообщает информационное агентство Kyodo.
Токио с 2022 года принял несколько пакетов санкций против России, что привело к существенному свертыванию двусторонних экономических отношений. В ответ РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда прекратились.