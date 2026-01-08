Токио выступает за диалог с Москвой для решения имеющихся проблем

Токио с 2022 года принял несколько пакетов санкций против России, что привело к существенному свертыванию двусторонних экономических отношений. В ответ РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда прекратились.