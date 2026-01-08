США готовятся к мировой войне, заявил Карлсон

«Президент объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 триллиона до 1,5 триллионов долларов… такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне… очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», — заявил он в своей программе, опубликованной в социальной сети Х.
По мнению Карлсона, других причин для подобного увеличения оборонного бюджета США не существует.
«Справедливо ожидать, и все признаки указывают на это, что скоро нас ждет большая война, очень скоро. Думаю, все этого ожидают, хотя и надеются, что этого не произойдет, но, очевидно, мы движемся в этом направлении… Извините», — заключил он.
Ранее Трамп заявил о том, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов, сославшись на очень «тревожные и опасные времена».