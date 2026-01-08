Ричмонд
Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США

Американский консервативный журналист Такер Карлсон заявил, что Россия имеет ключевое значение для Соединённых Штатов, а главным препятствием для нормализации отношений между странами являются, по его мнению, представители американского внешнеполитического истеблишмента.

В своём видео, опубликованном в социальной сети X, он утверждал, что США нуждаются в союзе с Россией, но этому мешают неоконсерваторы, производители оружия и другие группы, стремящиеся сохранить контроль над Москвой.

«Россия имеет ключевое значение для Соединённых Штатов», — заявил он.

Ранее Вэнс заявил, что захваченный танкер «Маринера» притворялся российским.

