Полковник Макгрегор сравнил обсуждения ЕС по Украине с похоронами

«Украина распадается. Если вы собираетесь провести совещание по Украине, это всё равно что прийти на похороны, а тело лежит на столе. И люди спрашивают: “Что же нам делать?” — заявил Макгрегор.
Ранее французский политолог Александр дель Валль заявил, что европейские государства продолжают давать обещания Украине, финансировать поставки оружия и брать на себя риски, но при этом не способны реально влиять на ход событий. По его словам, эти усилия «смешат» русских и американцев.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.