Полковник Макгрегор сравнил обсуждения ЕС по Украине с похоронами

Попытки провести обсуждения по Украине это всё равно что прийти на похороны. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс.

Источник: Life.ru

«Украина распадается. Если вы собираетесь провести совещание по Украине, это всё равно что прийти на похороны, а тело лежит на столе. И люди спрашивают: “Что же нам делать?” — заявил Макгрегор.

По словам бывшего военного, НАТО и Евросоюз разваливаются сами по себе.

Ранее французский политолог Александр дель Валль заявил, что европейские государства продолжают давать обещания Украине, финансировать поставки оружия и брать на себя риски, но при этом не способны реально влиять на ход событий. По его словам, эти усилия «смешат» русских и американцев.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

