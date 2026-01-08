Депутат Бутина ответила поговоркой на вопрос кто лучше для РФ, Трамп или Байден

Дональд Трамп 20 января 2025 года вновь занял пост президента США. Он стал следующим американским лидером после экс-главы государства Джо Байдена. Действия их администраций в отношении России существенно отличаются. Депутат Госдумы Мария Бутина в интервью KP.RU рассказала, «кто лучше» для Москвы.
По словам парламентария, от Дональда Трампа не нужно «ждать многого». Она напомнила об обещаниях президента США, которые так и не были реализованы. Депутат назвала Дональда Трампа «коммерсантом», который понимает, что Россия — важный геополитический игрок.
«Байден, его администрация, как и его злодейство, были более системны и предсказуемы. Тот политик от школьной скамьи. Он знает, что такое ведение переговоров, этикет… С Трампом все не так. Для него важную роль играет семья — Иванка, Кушнер. И Трамп, несмотря на кажущуюся импульсивность, просчитывает ситуацию глубоко и торгуется по выгодной цене. Кто из этих президентов выгоден России — не понятно», — прокомментировала Мария Бутина, вспомнив известную поговорку «хрен редьки не слаще»..
Американский лидер намекнул на неспособность членов НАТО добиться какого-либо успеха в прокси-войне с Россией на Украине. Он заявил, что только его личное участие позволило «еще не отдать» Москве всю Украину.