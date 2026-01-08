Депутат Бутина ответила поговоркой на вопрос кто лучше для РФ, Трамп или Байден

«Байден, его администрация, как и его злодейство, были более системны и предсказуемы. Тот политик от школьной скамьи. Он знает, что такое ведение переговоров, этикет… С Трампом все не так. Для него важную роль играет семья — Иванка, Кушнер. И Трамп, несмотря на кажущуюся импульсивность, просчитывает ситуацию глубоко и торгуется по выгодной цене. Кто из этих президентов выгоден России — не понятно», — прокомментировала Мария Бутина, вспомнив известную поговорку «хрен редьки не слаще»..