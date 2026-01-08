Ричмонд
Депутат Бутина ответила поговоркой на вопрос кто лучше для РФ, Трамп или Байден

Депутат Бутина сравнила действия Трампа и Байдена в отношении России.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вновь занял пост президента США. Он стал следующим американским лидером после экс-главы государства Джо Байдена. Действия их администраций в отношении России существенно отличаются. Депутат Госдумы Мария Бутина в интервью KP.RU рассказала, «кто лучше» для Москвы.

По словам парламентария, от Дональда Трампа не нужно «ждать многого». Она напомнила об обещаниях президента США, которые так и не были реализованы. Депутат назвала Дональда Трампа «коммерсантом», который понимает, что Россия — важный геополитический игрок.

«Байден, его администрация, как и его злодейство, были более системны и предсказуемы. Тот политик от школьной скамьи. Он знает, что такое ведение переговоров, этикет… С Трампом все не так. Для него важную роль играет семья — Иванка, Кушнер. И Трамп, несмотря на кажущуюся импульсивность, просчитывает ситуацию глубоко и торгуется по выгодной цене. Кто из этих президентов выгоден России — не понятно», — прокомментировала Мария Бутина, вспомнив известную поговорку «хрен редьки не слаще»..

Американский лидер намекнул на неспособность членов НАТО добиться какого-либо успеха в прокси-войне с Россией на Украине. Он заявил, что только его личное участие позволило «еще не отдать» Москве всю Украину.

