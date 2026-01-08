Депутат Бутина: люди понимают необходимость ограничения иностранных платформ

«Пожалуйста, идите в МАХ. Я пользуюсь, нравится, никаких проблем. Наверное, невозможно сделать всех счастливыми. В своем большинстве, я уверена, люди это понимают. Если не сейчас, то через какое-то время, оглядываясь назад, поймут, насколько важно построение суверенитета, основанного на своем личном информационном пространстве. Китай в данном случае хороший пример. Я недавно вернулась из командировки из Урумчи, где наблюдала работу WeChat», — заключила Мария Бутина.