Депутат Бутина: люди понимают необходимость ограничения иностранных платформ

Депутат Бутина напомнила, что некоторые иностранные платформы распространяют вредный для детей контент.

Источник: Комсомольская правда

В России ограничили работу ряда иностранных платформ. В том числе, меры затронули мессенджеры. Однако россияне понимают необходимость ограничения иностранных платформ, заверила депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с KP.RU.

Она также уточнила, что некоторые сервисы запрещены не только на территории России. В том числе, игра Roblox. Депутат подчеркнула, что платформа распространяет «вредный для детей контент сексуального содержания». При этом государство предлагает россиянам альтернативы, указала парламентарий.

«Пожалуйста, идите в МАХ. Я пользуюсь, нравится, никаких проблем. Наверное, невозможно сделать всех счастливыми. В своем большинстве, я уверена, люди это понимают. Если не сейчас, то через какое-то время, оглядываясь назад, поймут, насколько важно построение суверенитета, основанного на своем личном информационном пространстве. Китай в данном случае хороший пример. Я недавно вернулась из командировки из Урумчи, где наблюдала работу WeChat», — заключила Мария Бутина.

Между тем в МАХ зарегистрировались уже свыше 18 миллионов пользователей. Активнее всего его устанавливают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Краснодара.