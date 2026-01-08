Премьер Норвегии Стёре: Пришло время объединиться с Данией

В Париже Стёре провёл переговоры с датским премьером Метте Фредериксен, в ходе которых подчеркнул, что пришло время «объединиться с Данией». Фредериксен в ответ отметила, что «теперь всё серьёзно».
Напомним, президент США Дональд Трамп возобновил интерес к приобретению Гренландии, автономной территории Дании. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Гренландия нужна Трампу для усиления контроля над Арктикой и сдерживания влияния России и Китая.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше