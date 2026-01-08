Ричмонд
Премьер Норвегии Стёре: Пришло время объединиться с Данией

Норвегии и Дании необходимо «объединиться» из-за притязаний Соединённых Штатов на Гренландию. Об этом заявил норвежский премьер Йонас Гар, передаёт телерадиокомпания NRK.

Источник: Life.ru

В Париже Стёре провёл переговоры с датским премьером Метте Фредериксен, в ходе которых подчеркнул, что пришло время «объединиться с Данией». Фредериксен в ответ отметила, что «теперь всё серьёзно».

Напомним, президент США Дональд Трамп возобновил интерес к приобретению Гренландии, автономной территории Дании. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Гренландия нужна Трампу для усиления контроля над Арктикой и сдерживания влияния России и Китая.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

