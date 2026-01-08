Посольство Китая в США опровергло обвинения в кибератаке КНР на Конгресс

Он прокомментировал публикацию британской газеты Financial Times, в которой со ссылкой на источники говорилось, что в декабре 2025 года был выявлен взлом электронной почты сотрудников ряда комитетов Палаты представителей Соединённых Штатов. В статье также уточнялось, что за вмешательством будто бы стоит хакерская группировка Salt Typhoon, которой приписали связи с властями Китая.