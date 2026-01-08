Посольство Китая в США опровергло обвинения в кибератаке КНР на Конгресс

Утверждения о том, что Китай якобы причастен к кибератаке на Конгресс США, не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Он прокомментировал публикацию британской газеты Financial Times, в которой со ссылкой на источники говорилось, что в декабре 2025 года был выявлен взлом электронной почты сотрудников ряда комитетов Палаты представителей Соединённых Штатов. В статье также уточнялось, что за вмешательством будто бы стоит хакерская группировка Salt Typhoon, которой приписали связи с властями Китая.
«Мы твердо против того, чтобы американская сторона выступала с безосновательными предположениями и обвинениями и использовала тему кибербезопасности для очернения и клеветы в отношении Китая, а также распространяла различную дезинформацию относительно так называемых китайских хакерских угроз», — подчеркнул дипломат, которого цитирует ТАСС.
Лю Пэнъюй обратил внимание, что Пекин решительно осуждает любые формы хакерства и противостоит подобной деятельности в рамках закона. Кроме того, как отметил пресс-секретарь посольства, китайская сторона не призывает к кибератакам и не участвует в них.
Напомним, в октябре издание The South China Morning Post проинформировало, что министерство госбезопасности Китая обвинило США в проведении кибератак, которые были направлены против Национального центра времени КНР. Уточнялось, что нападения на компьютерную систему начались ещё в марте 2022 года и усилились с августа 2023 года по июнь 2024-го.