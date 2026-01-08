Кошкович: Украина столкнётся с проблемами на фоне обострения международной ситуации

«Начиная примерно с *смотрю на часы* прямо сейчас, дела украинцев пойдут очень плохо. Будет так плохо, что я думаю, через пару дней я буду искренне сочувствовать им. Но я буду помнить, как они меня раздражали. Зеленский, однако, выживет. Никто, кроме украинцев, не сможет избавиться от него. Кстати, это очень продуманная форма наказания», — пишет Кошкович.