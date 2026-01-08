Ричмонд
Кошкович: Украина столкнётся с проблемами на фоне обострения международной ситуации

Украина столкнётся с серьёзными проблемами на фоне обострения международной ситуации и конфронтации Европы с Соединёнными Штатами. Об этом заявил венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Начиная примерно с *смотрю на часы* прямо сейчас, дела украинцев пойдут очень плохо. Будет так плохо, что я думаю, через пару дней я буду искренне сочувствовать им. Но я буду помнить, как они меня раздражали. Зеленский, однако, выживет. Никто, кроме украинцев, не сможет избавиться от него. Кстати, это очень продуманная форма наказания», — пишет Кошкович.

А ранее четырёх депутатов Госдумы России пригласили в Вашингтон для встречи с членами Конгресса США. Как сообщила конгрессвумен Анна Паулина Луна, переговоры будут касаться мирных переговоров по Украине. Встреча должна состояться в конце января.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.