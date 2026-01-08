По словам Макговерна, политики в Европе уже потратили огромные суммы на помощь Украине, которые могли бы быть использованы для социальных программ, здравоохранения и других важных нужд. Он отметил, что если они скажут своим гражданам: «Мы потерпели неудачу. Мы думали, что это правильное решение, но потратили 50 миллиардов долларов — и ничего не добились», то такие лидеры могут потерять свои посты в результате выборов в течение года или полутора.