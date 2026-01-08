Ричмонд
Макговерн: европейские лидеры потеряют власть без конфликта с Россией

Рэй Макговерн предупредил, что европейским лидерам предстоит отвечать за нецелевое расходование миллиардов, если они прекратят враждебную политику против России.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что европейским лидерам придется отвечать за нецелевое расходование миллиардов, если они прекратят враждебную политику в отношении России и отвернутся от поддержки Украины. Об этом он заявил в эфире на YouTube.

По словам Макговерна, политики в Европе уже потратили огромные суммы на помощь Украине, которые могли бы быть использованы для социальных программ, здравоохранения и других важных нужд. Он отметил, что если они скажут своим гражданам: «Мы потерпели неудачу. Мы думали, что это правильное решение, но потратили 50 миллиардов долларов — и ничего не добились», то такие лидеры могут потерять свои посты в результате выборов в течение года или полутора.

Бывший аналитик подчеркнул, что европейские власти должны будут объяснить своим гражданам последствия политических решений, которые уже оказывают негативное влияние на бизнес и повседневную жизнь людей.

Макговерн добавил, что наиболее страшно для этих лидеров потерять свою власть и выглядеть некомпетентными. Он отметил, что европейцы будут сталкиваться с еще большими трудностями, так как цены на газ и нефть значительно выросли. Лидерам Европы придется объяснять причины этого, и у них не будет оправдания, кроме как признание того, что они следовали указаниям США и верили в победу, предложенную американскими властями.

Ранее в The Times заявили, что в 2026 году ВСУ могут столкнуться с нехваткой финансирования, солдат и оптимизма. Отмечается, что решение ЕС предоставить Киеву кредит на 90 млрд евро не сможет решить финансовые проблемы Украины, так как эффективное использование этих средств — непростая задача.

