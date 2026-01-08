Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД Венесуэлы Кабельо: Мадуро и его жена пострадали при похищении

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга пострадали в ходе похищения американскими войсками. Об этом заявил в эфире телеканала Telesur глава МВД страны Диосдао Кабельо.

Источник: Life.ru

По его словам, супруга президента Сильвия Флорес получила травму головы и удар по телу, у Николаса Мадуро пострадала нога.

Ранее адвокат Сильвии Флорес сообщил в суде, что она могла получить перелом рёбер во время задержания американскими силовиками. По его утверждению, женщине требуется срочное медицинское обследование. Позднее стало известно, что Мадуро и Флорес при попытке сбежать «ударились головами о дверной косяк». Отмечается, что бойцы подразделения «Дельта» оказали им первую медицинскую помощь.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше