Глава МВД Венесуэлы Кабельо: Мадуро и его жена пострадали при похищении

По его словам, супруга президента Сильвия Флорес получила травму головы и удар по телу, у Николаса Мадуро пострадала нога.
Ранее адвокат Сильвии Флорес сообщил в суде, что она могла получить перелом рёбер во время задержания американскими силовиками. По его утверждению, женщине требуется срочное медицинское обследование. Позднее стало известно, что Мадуро и Флорес при попытке сбежать «ударились головами о дверной косяк». Отмечается, что бойцы подразделения «Дельта» оказали им первую медицинскую помощь.
