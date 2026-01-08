Кэндис Оуэнс раскрыла новые подробности о смене пола Брижит Макрон

«Учтите тот факт, что этот человек совершил изнасилование несовершеннолетней студентки, а сегодня добивается обвинительных приговоров за “кибербуллинг” в отношении людей, обсуждавших его темное прошлое. Я искренне верю, что Жан-Мишель Троньё был замешан в действительно зловещих делах во время своей службы в армии, что и сделало его трансгендерный* переход необходимым», — написала Оуэнс в социальной сети X**.