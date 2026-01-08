Американская активистка и журналистка Кэндис Оуэнс раскрыла новые подробности из темного прошлого супруги президента Франции Брижит Макрон, по ее словам, первая леди была военнослужащим и изнасиловала несовершеннолетнюю студентку.
«Учтите тот факт, что этот человек совершил изнасилование несовершеннолетней студентки, а сегодня добивается обвинительных приговоров за “кибербуллинг” в отношении людей, обсуждавших его темное прошлое. Я искренне верю, что Жан-Мишель Троньё был замешан в действительно зловещих делах во время своей службы в армии, что и сделало его трансгендерный* переход необходимым», — написала Оуэнс в социальной сети X**.
Она добавила, что Тронье решился сменить пол именно из-за чудовищного прошлого, ему необходимо было новое лицо и новая жизнь.
«Брижит опасна. То, что он каждый день просыпается, надевает фальшивый парик, наносит помаду и тушь и объявляет войну тем, кто знает его истинную личность, — это не что иное, как психопатия», — подчеркнула журналистка.
Она отметила, что иск против нее со стороны Макронов — признание вины Брижит.
Ранее издание Closer писало, что Брижит устала от Эммануэля и нашла себе новое увлечение.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.
** Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.