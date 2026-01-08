Ричмонд
Карлсон: Соединённые Штаты после операции в Венесуэле стали империей

Американская операция в Венесуэле ознаменовала трансформацию Соединённых Штатов из республики в империю. Об этом заявил журналист Такер Карлсон.

Источник: Life.ru

«Это, по сути, объявление правительством США того, что наша система меняется, что мы теперь открыто являемся империей», — заявил Карлсон.

Журналист утверждает, что перераспределение власти коснётся прежде всего федеральных институтов: исполнительная ветвь усилится, тогда как Конгресс окончательно «увянет».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военный бюджет страны на 2027 год необходимо увеличить в полтора раза, до $1,5 триллиона. По его словам, это станет возможным благодаря значительным доходам, полученным от таможенных пошлин, взимаемых с других стран. Увеличение военного бюджета, по его словам, позволит создать беспрецедентную военную мощь и одновременно погасить государственный долг.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
