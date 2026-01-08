Карлсон: Соединённые Штаты после операции в Венесуэле стали империей

«Это, по сути, объявление правительством США того, что наша система меняется, что мы теперь открыто являемся империей», — заявил Карлсон.
Журналист утверждает, что перераспределение власти коснётся прежде всего федеральных институтов: исполнительная ветвь усилится, тогда как Конгресс окончательно «увянет».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военный бюджет страны на 2027 год необходимо увеличить в полтора раза, до $1,5 триллиона. По его словам, это станет возможным благодаря значительным доходам, полученным от таможенных пошлин, взимаемых с других стран. Увеличение военного бюджета, по его словам, позволит создать беспрецедентную военную мощь и одновременно погасить государственный долг.
