«План властных структур Запада, а это их одержимость на протяжении веков, заключается в попытке уничтожить Россию. И, по-моему, это по-прежнему исходит из Лондонского Сити. На самом деле, это происходит с конца Второй мировой войны — постепенное воплощение в жизнь проекта “Немыслимое”, который Уинстон Черчилль представил в Лондоне ещё до окончания Второй мировой войны, в апреле 1945-го», — заявил Крайнер.
Он отметил, что нынешняя напряжённость в международных отношениях напрямую связана с давней враждебной позицией западных держав. Крайнер подчёркивает, что Россия исторически не проявляла агрессии против западных стран, тогда как внешние вторжения на её территории фиксировались с X века, начиная с северных крестовых походов.
«Навязчивая идея завоевать и расчленить Россию остаётся постоянной. У русских нет причин думать, что это изменится. Поэтому они так сосредоточены на своей безопасности на западном направлении», — подчёркивает эксперт.
Ранее бывший британский дипломат заявил, что европейские страны рассматривают возможность размещения войск НАТО на территории Украины после прекращения огня, однако готовы сделать этот шаг только при условии гарантий полной поддержки со стороны США. Он утверждает, что ЕС хочет оказаться «лицом к лицу с русскими», но не решится на развёртывание сил без обязательств Вашингтона.
