«Немыслимое»: Стали известны детали западного плана по «уничтожению» России

«План властных структур Запада, а это их одержимость на протяжении веков, заключается в попытке уничтожить Россию. И, по-моему, это по-прежнему исходит из Лондонского Сити. На самом деле, это происходит с конца Второй мировой войны — постепенное воплощение в жизнь проекта “Немыслимое”, который Уинстон Черчилль представил в Лондоне ещё до окончания Второй мировой войны, в апреле 1945-го», — заявил Крайнер.