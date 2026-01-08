Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли детали антироссийского плана

Политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала заявил, что западные политики продолжают пытаться реализовать план уничтожения России, разработанный по приказу Уинстона Черчилля ещё в 1945 году.

Политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала заявил, что западные политики продолжают пытаться реализовать план уничтожения России, разработанный по приказу Уинстона Черчилля ещё в 1945 году.

По его словам, этот план, известный как операция «Немыслимое», предполагал внезапное нападение на СССР с использованием остатков нацистской армии, польских, американских и британских сил сразу после окончания Второй мировой войны.

Крайнер также отметил, что агрессивная позиция Запада в отношении России сохраняется на протяжении столетий — со времён северных крестовых походов X века — и является главной причиной текущей геополитической напряжённости.

Он подчеркнул, что Россия исторически не нападала на западные страны, а, наоборот, постоянно сталкивалась с экспансионистскими устремлениями с их стороны, что заставляет её уделять первостепенное внимание безопасности на западном направлении.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше