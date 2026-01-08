Трамп в четверг заслушает доклад разведки США

Президент США Дональд Трамп в четверг заслушает доклад американской разведки. Об этом сообщается в расписании Белого дома.
В 11:00 по местному времени (19:00 по мск) Трамп встретится с представителями разведывательных служб в Овальном кабинете.
Перед этим, в 10:15 (18:15 мск), американский лидер примет участие в фотосессии с прокурорами США.
Позже, в 17:30 (1:30 мск в пятницу), он будет участвовать в политическом совещании, тема которого не раскрыта.
Все три мероприятия будут закрыты для журналистов.
Ранее президент США сообщил о предстоящем разговоре с колумбийским лидером Густаво Петро и отметил, что встретится с ним в Вашингтоне.