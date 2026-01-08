Ричмонд
Трамп в четверг заслушает доклад разведки США

Президент США Дональд Трамп в четверг в 11:00 по местному времени (19:00 мск) встретится с представителями американской разведки в Овальном кабинете и заслушает доклад.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в четверг заслушает доклад американской разведки. Об этом сообщается в расписании Белого дома.

В 11:00 по местному времени (19:00 по мск) Трамп встретится с представителями разведывательных служб в Овальном кабинете.

Перед этим, в 10:15 (18:15 мск), американский лидер примет участие в фотосессии с прокурорами США.

Позже, в 17:30 (1:30 мск в пятницу), он будет участвовать в политическом совещании, тема которого не раскрыта.

Все три мероприятия будут закрыты для журналистов.

Ранее президент США сообщил о предстоящем разговоре с колумбийским лидером Густаво Петро и отметил, что встретится с ним в Вашингтоне.

