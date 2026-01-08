Ричмонд
Карлсон: НАТО прекратит свое существование, когда США заберут Гренландию

Консервативный американский журналист считает, что основание для сохранения Североатлантического альянса исчезнет.

Источник: Аргументы и факты

НАТО перестанет существовать, как только Гренландия окажется под контролем Соединенных Штатов, считает консервативный американский журналист Такер Карлсон.

«С НАТО будет покончено, как только Соединенные Штаты заберут Гренландию, которая принадлежит другому члену НАТО. Какое тогда будет основание для сохранения НАТО?» — сказал он на видео, опубликованном в соцсети Х*.

Карлсон отметил, вся иллюзия относительно Североатлантического альянса рухнула за последние дни, и уже пора начинать «думать о следующем шаге».

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщило, что администрация США прорабатывает разные варианты для доступа к Гренландии, в том числе сделку с покупкой острова и военное вмешательство.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

