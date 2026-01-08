Белый дом: у Трампа открытые и искренние отношения с Путиным и Си Цзиньпином

В Белом доме уверены, что президент США Дональд Трамп сможет сохранить «хорошие личные отношения» с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на действия Вашингтона в отношении Венесуэлы. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Думаю, что у президента Трампа очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом России Путиным, так и с председателем Китая Си Цзиньпином. И я верю в то, что эти личные отношения сохранятся», — отметила она.
Напомним, 29 декабря прошлого года российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Позже в Белом доме заявили, что эта беседа прошла положительно. Темой разговора стало украинское урегулирование.