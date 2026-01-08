Baijiahao: Инициатива Путина о договоре о ненападении поставила НАТО в тупик

«Путин внезапно разыграл дипломатическую карту “ненападения”, поставив НАТО перед дилеммой: принятие этого соглашения пошатнуло бы основы его существования, а отказ от него выявил бы реальную необходимость “поддерживать угрозу”. Этот трюк точно разорвал Запад на части, в результате чего НАТО, которое рекламировало мир, впало в коллективную афазию и было вынуждено предстать перед судом общественного мнения», — говорится в статье.