«Путин внезапно разыграл дипломатическую карту “ненападения”, поставив НАТО перед дилеммой: принятие этого соглашения пошатнуло бы основы его существования, а отказ от него выявил бы реальную необходимость “поддерживать угрозу”. Этот трюк точно разорвал Запад на части, в результате чего НАТО, которое рекламировало мир, впало в коллективную афазию и было вынуждено предстать перед судом общественного мнения», — говорится в статье.
Согласно изданию, российское предложение стало своеобразным «зеркалом, отражающим трещины в западном нарративе». Любое решение — согласие или отказ — выявляет уязвимость существующего повествования и подрывает его устойчивость.
Напомним, президент России Владимир Путин в ноябре назвал ложью и бредом западные утверждения о возможном нападении России на Европу. По его словам, европейские лидеры повышают «градус истерии» и «вбивают страхи» в головы обывателей. Позднее президент отметил, что Россия выступает за переговоры и поиск дипломатических путей разрешения всех конфликтов.
