Россия и Украина вплотную приблизились к завершению СВО

Несмотря на все прежние угрозы Штатов выйти из процесса урегулирования, они не станут это делать, полагает Кортунов. По его словам, американский лидер уже вложил в это много политического капитала. Прекращение этой работы стало бы для Трампа большим ударом, который сыграл бы на руку его оппонентам, а в 2026 году пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Администрация Трампа сделает все возможное, чтобы подойти к ним если не с разрешением конфликта, то, по крайней мере, с каким-то ощутимым прогрессом по Украине, добавил эксперт.