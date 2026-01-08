Россия и Украина вплотную приблизились к завершению СВО

Россия и США начали 2026 год с хорошими шансами на завершение конфликта на Украине.
Президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп начали 2026 год с хорошими шансами на прекращение конфликта на Украине. Москве будет важно добиться от Вашингтона гарантий, что это будет именно долгосрочный мир, а не временное перемирие для накачки Киева оружием, объяснили эксперты URA.RU. По их мнению, России остается и дальше продвигаться в зоне СВО, вынуждая Владимира Зеленского и европейцев согласиться на мирные договоренности. Параллельно на них будут давить Штаты, ставя жесткие временные рамки.
В 2025 году, спустя три года после весны 2022-го, вновь активизировались переговоры по Украине. В Стамбуле прошли три встречи российской и украинской делегаций, состоялись консультации в Европе и США, ближневосточные страны помогали с обменом пленными.
Для Уиткоффа Москва стала уже вторым домом.
Параллельно начался российско-американский диалог. Собственно, переговоры по Украине возобновились именно после телефонных разговоров Путина и Трампа. Всего за год они созванивались целых восемь раз. Кульминацией стала встреча лидеров на Аляске. А еще в Россию шесть раз приезжал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, у которого были многочасовые беседы с российским лидером.
Переговоры по Украине и хрупкий диалог Москвы и Вашингтона сопровождались продвижением российской армии в зоне СВО. В 2025 году ВС РФ освободили более 300 населенных пунктов. Для сравнения, в 2024 году — около 200.
«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям. Противник отходит», — так Путин описал ситуацию на «Итогах года».
Сейчас мяч на стороне Европы и Украины, отмечал Путин.
Президент России последовательно поддерживал дипломатические усилия Трампа по разрешению конфликта. «В Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего главарей киевского режима и их в данном случае и прежде всего европейских спонсоров. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами», — обозначал Путин позицию России во время общения с журналистами.
Трамп также занял четкую и неприятную для Украины и ее европейских союзников позицию. Он считает, что Зеленскому пора уже наконец провести президентские выборы, при этом Киев проигрывает конфликт. Европа же, по словам Трампа, занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для реального урегулирования конфликта. Примечательно, что слова американского лидера уже подкреплены документально.
Трамп уже зафиксировал на бумаге новый подход в отношениях с Россией.
В обновленной Стратегии национальной безопасности США говорится, что основной интерес США — прекращение военных действий на Украине. Штаты также хотят, чтобы НАТО перестала восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс». В документе отмечается, что восстановление стратегической стабильности с Россией — один из главных внешнеполитических приоритетов Вашингтона в Европе.
Шансы на заключение мирного соглашения в 2026 году выросли, считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Позиции России тоже стали сильнее.
«На начало 2026 года предпосылки для завершения украинского конфликта, причем в той форме, которая соответствует интересам России, увеличились. Но есть второй фактор — европейцы активно хотят продолжения войны. Сочетание двух этих трендов влияет на Трампа, он будет ставить Зеленскому и Европе жесткие временные рамки для завершения конфликта», — отметил политолог.
Конфликт на Украине — это не только противостояние Москвы и Киева, заявил аналитик.
Новый год станет во многом решающим, но даже если удастся достичь соглашения, последствия конфликта еще будут сохраняться, поделился мнением эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. «Это многослойный конфликт. Он не только между Россией и Украиной, но и Россией и ЕС, это противостояние России и НАТО, Востока и Запада, которое касается еще и Китая, Индии, других стран. Говорить о полном разрешении этого конфликта в 2026 году трудно. Можно лишь разрешить или подавить какие-то его измерения», — объяснил аналитик.
Несмотря на все прежние угрозы Штатов выйти из процесса урегулирования, они не станут это делать, полагает Кортунов. По его словам, американский лидер уже вложил в это много политического капитала. Прекращение этой работы стало бы для Трампа большим ударом, который сыграл бы на руку его оппонентам, а в 2026 году пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Администрация Трампа сделает все возможное, чтобы подойти к ним если не с разрешением конфликта, то, по крайней мере, с каким-то ощутимым прогрессом по Украине, добавил эксперт.
«Для Трампа первоочередная задача — это прекращение боевых действий, достижение перемирия. Здесь многое будет зависеть от того, удастся или нет достичь компромисса между Москвой и Вашингтоном, потому что российская сторона неоднократно говорила, что просто перемирие ее не устраивает, поскольку это может быть паузой, после которой последует очередной виток эскалации», — обратил внимание Кортунов.
Европейское направление, переформатирование отношений с Россией — приоритет США в 2026 году, отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. Именно поэтому Трамп только усилит напор в переговорах.
«Уже есть определенный прогресс, но предстоит обсудить ряд сложных технических и правовых вопросов: гарантии безопасности двух сторон, военное-политические нюансы, режим прекращения огня. Это все, скорее всего, растянется на месяцы, но возможность прийти к соглашению в первом полугодии 2026 года будет», — резюмировал Кашин.