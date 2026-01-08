По мнению американского журналиста Такера Карлсона, Соединенным Штатам необходимо завершить конфликт на Украине, так как дальнейшее его затягивание не имеет оснований. Кроме того, он призывает игнорировать «неизбранного лидера» Украины Владимира Зеленского.
«Нет никаких причин обращать внимание на неизбранного лидера Украины… Нет никаких аргументов в пользу продолжения прокси-войны, а именно ею и является конфликт между Соединенными Штатами и Россией», — заявил он в своем видеообращении, размещенном в социальной сети X*.
Карлсон акцентировал внимание на том, что эскалация украинского кризиса не соответствует национальным интересам США.
«Это не в наших интересах и никогда не было в наших интересах», — резюмировал он.
Ранее Такер Карлсон заявил, что НАТО прекратит свое существование, когда США заберут Гренландию.
