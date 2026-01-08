Журналист Карлсон призвал США завершить прокси-войну с Россией

«Нет никаких причин обращать внимание на неизбранного лидера Украины… Нет никаких аргументов в пользу продолжения прокси-войны, а именно ею и является конфликт между Соединенными Штатами и Россией», — заявил он в своем видеообращении, размещенном в социальной сети X*.