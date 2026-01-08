В Европе разрабатывают план сдерживания США при нападении на Гренландию

Согласно информации, обнародованной изданием Politico, европейские государства начали разработку стратегии, направленной на противодействие возможным действиям США в отношении Гренландии.
Как сообщает Politico со ссылкой на анонимный источник в немецком правительстве, работа ведется в ответ на заявления американской стороны о претензиях на эту датскую автономию. В частности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль совместно с коллегами из других стран ЕС готовит план мер сдерживания. Эти меры могут быть активированы в случае попытки Соединенных Штатов осуществить военное нападение или аннексию острова.
В числе рассматриваемых вариантов — усиление военного присутствия Североатлантического альянса в регионах, прилегающих к Гренландии.
Поводом для такой реакции европейцев стали события декабря 2025 года, когда президент США Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником по вопросам Гренландии. Позже сам Лэндри публично подтвердил заинтересованность Вашингтона в интеграции острова в состав американской территории, что и вызвало обеспокоенность европейцев.
