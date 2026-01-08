В Европе разрабатывают план сдерживания США при нападении на Гренландию

Как сообщает Politico со ссылкой на анонимный источник в немецком правительстве, работа ведется в ответ на заявления американской стороны о претензиях на эту датскую автономию. В частности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль совместно с коллегами из других стран ЕС готовит план мер сдерживания. Эти меры могут быть активированы в случае попытки Соединенных Штатов осуществить военное нападение или аннексию острова.