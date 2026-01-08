Президент Колумбии Петро рассказал о первой личной беседе с Трампом

Колумбийский президент Густаво Петро провёл по телефону первый личный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом и обсудил с борьбу с наркоторговлей, а также ситуацию вокруг Венесуэлы. Об этом заявил сам венесуэльский лидер на митинге в Боготе в защиту суверенитета и демократии.
«Я попросил восстановить прямые коммуникации между президентами и министерствами иностранных дел, потому что если не разговаривать, история Колумбии учит нас только насилию», — сказал глава республики на мероприятии.
Он обратил внимание, что эта беседа стала первым шагом к возобновлению контактов после длительного периода напряжённости. Петро утверждает, что намеренно сократил перечень обсуждаемых вопросов, чтобы не затягивать разговор.
Колумбийский лидер уточнил, что ознакомил Трампа с конкретными шагами правительства республики по борьбе с наркотрафиком. Глава латиноамериканского государства также рассказал, что несколько десятилетий лично противостоял наркокартелям и политикам, которые были связаны с указанными преступными группировками.
Кроме того, президент упомянул о письме, направленном ранее Трампу. В нём он призывал США создавать международные альянсы вокруг перехода к чистой энергетике. Петро предупредил главу Белого дома, что давление и применение силы в отношении стран с природными ресурсами только усиливают глобальные риски и климатический кризис.
По словам колумбийского лидера, Трамп заявил, что состоявшаяся беседа стала для него «большой честью». Американский лидер также выразил надежду на встречу с президентом Колумбии. Петро отметил, что внешнеполитические ведомства обоих стран уже занимаются вопросом возможных переговоров в Вашингтоне.
Помимо этого, он подчеркнул, что считает прямой диалог необходимым инструментом для снижения насилия и предотвращения эскалации. Президент добавил, что его главным приоритетом является мир как в самой Колумбии, так и во всём регионе, в том числе и в Венесуэле.
Напомним, 7 января Трамп заявил, что в рамках беседы с Петро договорился с ним о визите колумбийского лидера в Вашингтон. Глава Белого дома уточнил, что также обсудил с президентом Колумбии борьбу с торговлей наркотиками и другие вопросы, включая возникшие между ними разногласия.