Издание Axios показало карту со странами, в которые могут вторгнуться США

Президент США Дональд Трамп привёл мир в состояние настороженности, угрожая многочисленным странам возможными военными действиями, портал Axios показал на карте, куда могут войти американцы и объяснил, зачем это Трампу, материал перевел aif.ru.
Первая страна — Венесуэла. Захват ее президента Николаса Мадуро был лишь началом влияния Трампа на государство. Его администрация начала планировать прямой контроль над продажами и доходами от венесуэльской нефти. США получат от Венесуэлы до 50 миллионов баррелей санкционированной нефти.
«Венесуэла уже более 20 лет является американским противником. Южноамериканская страна давно критикует Соединённые Штаты как колониального хулигана», — пишет Марк Капуто из Axios.
Следующий объект — Гренландия. В ближайшее время госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с руководством Дании (остров принадлежит ей).
«Многолетняя попытка Трампа захватить Гренландию вызвала новый интерес после поимки Мадуро. Администрация Трампа стремится к самоуправляемой стране для внешней оборонной стратегии», — говорится в материале.
Также Трампа интересуют — Куба, Колумбия и Мексика. Автор материала подчеркивает, что глава США заявлял, что ему на самом деле не интересны Куба и Колумбия, однако на вопрос о военных действиях там он отвечал, что это «звучит хорошо». По его словам, он хочет уничтожить там наркоторговцев. Что касается Мексики, то у Трампа последние 10 лет напряженные отношения с этой страной и ее народом, поэтому вторжение туда тоже возможно.
Трамп остается неравнодушным к Ирану, после 12-дневной войны в июне он обещал снова вмешаться во внутренние дела страны.
«Если Иран насильственно убивает протестующих, что у них обычно, Соединённые Штаты Америки придут им на помощь», — писал он в своей социальной сети Truth Social.
Еще одно государство — Канада. Трамп неоднократно заявлял, что готов сделать ее 51 штатом Америки и даже защитить с помощью американского противоракетного щита «Золотой купол».
Автор материала отмечает, что также глава США нацелился на Панаму, Нигерию, Сирию и Никарагуа. Трамп утверждал, что США должны контролировать Панамский канал, ссылаясь на стратегические причины. В марте он заявил, что США вернули канал после получения контрольного пакета акций компании, работающей рядом с ним. Правительство Панамы выступило против, а президент Панамы Хосе Рауль Мулино обвинил Трампа во лжи.
Сирию и Нигерию Трамп уже неоднократно бомбил. Его угрозы в адрес Нигерии достигли апогея, когда США бомбили ИГИЛ* внутри страны в Рождество. Также в декабре США били по Сирии после убийства двух американских солдат.
Сенатор Рик Скотт (республиканец, Флорида) в среду, 7 января, намекал, что Никарагуа может стать ещё одной страной, на которую нацеливаются США.
«Это начало перемен в Венесуэле, затем мы исправим Кубу, Никарагуа будет исправлена, в следующем году у нас будет новый президент в Колумбии. Демократия возвращается в это полушарие», — заявлял он Fox Business Live.
Ранее Трамп назвал дату, когда «стоит беспокоиться о Гренландии».
