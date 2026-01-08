Над Россией за ночь сбили 66 дронов ВСУ. Военная операция, день 1415-й

08:29 В ночь на 8 января контролируемые Киевом территории Днепропетровской и Запорожской областей оказались почти полностью обесточены из-за повреждения энергетических объектов, сообщила компания «Укрэнерго».
08:14 В хуторе Трудобеликовский Краснодарского края обломки украинского беспилотника упали на частный дом, сообщили в оперативном штабе региона. Никто не пострадал.
08:07 Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил разработку новых антироссийских санкций. По словам политика, конгресс может рассмотреть соответствующий законопроект уже на следующей неделе.
08:03 ? Армия России средствами ПВО за ночь сбила 66 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Из них:
▪️ 14 — над территорией Республики Крым;
08:01 Сегодня 1415-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.