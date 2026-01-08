Карлсон: Увеличение военного бюджета США готовит страну к большой войне

«Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне… очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», — написал Карлсон на своей странице в соцсети X.
Журналист подчеркнул, что никаких иных разумных оснований для столь значительного повышения военных расходов он не видит, а все сигналы говорят о скором приблежении военного конфликта.
Также Трамп заявил о намерении расширить производство военной техники за счёт строительства современных заводов на территории Соединённых Штатов. По его словам, текущие руководители оборонных предприятий получают слишком высокие зарплаты и бонусы, при этом выпуск оборудования и его техническое обслуживание происходят недостаточно быстро.
