Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсон: Увеличение военного бюджета США готовит страну к большой войне

Американский президент Дональд Трамп предложил увеличить оборонный бюджет страны до беспрецедентных 1,5 триллионов долларов в 2027 году. Консервативный телеведущий Такер Карлсон считает, что таким образом Вашингтон готовится к войне.

Источник: Life.ru

«Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне… очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», — написал Карлсон на своей странице в соцсети X.

Журналист подчеркнул, что никаких иных разумных оснований для столь значительного повышения военных расходов он не видит, а все сигналы говорят о скором приблежении военного конфликта.

Также Трамп заявил о намерении расширить производство военной техники за счёт строительства современных заводов на территории Соединённых Штатов. По его словам, текущие руководители оборонных предприятий получают слишком высокие зарплаты и бонусы, при этом выпуск оборудования и его техническое обслуживание происходят недостаточно быстро.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше