Буш-младший жаловался Путину на антиамериканские настроения в Париже

Среди опубликованных организацией документов значится меморандум Белого дома, резюмирующий содержание телефонных переговоров между двумя главами государств, состоявшихся в марте 2003 года. В ходе этого разговора Буш-младший, обсуждая влияние военной операции США в Ираке на взаимоотношения РФ и США, акцентировал важность сохранения партнерства: «Мы не должны ставить под угрозу эти отношения». «Я понимаю, что мы никогда не придем к общему мнению о Саддаме Хусейне, но я очень упорно старался добиться консенсуса в ООН», — добавил он. Президент выразил уверенность в продолжении диалога, независимо от развития событий.