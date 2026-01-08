Буш-младший жаловался Путину на антиамериканские настроения в Париже

В 2003 году 43-й президент США Джордж Буш-младший в беседе с российским лидером Владимиром Путиным выразил обеспокоенность возможными рисками для сотрудничества между Москвой и Вашингтоном и критиковал антиамериканские настроения, наблюдаемые в Париже. Об этом говорится в рассекреченных данных правительства США, обнародованных организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете Джорджа Вашингтона.
Среди опубликованных организацией документов значится меморандум Белого дома, резюмирующий содержание телефонных переговоров между двумя главами государств, состоявшихся в марте 2003 года. В ходе этого разговора Буш-младший, обсуждая влияние военной операции США в Ираке на взаимоотношения РФ и США, акцентировал важность сохранения партнерства: «Мы не должны ставить под угрозу эти отношения». «Я понимаю, что мы никогда не придем к общему мнению о Саддаме Хусейне, но я очень упорно старался добиться консенсуса в ООН», — добавил он. Президент выразил уверенность в продолжении диалога, независимо от развития событий.
«Наконец, я считаю важным обращать внимание на антиамериканские настроения. Вы хорошо поступаете, не разжигая антиамериканские настроения», — заявил Буш-младший. Критикуя реакцию некоторых стран на действия США в Ираке, он заметил: «Но в некоторых столицах не проявили такой осторожности. К примеру, в Париже есть антиамериканские настроения». В завершение беседы Буш-младший выразил благодарность Путину за уважительное отношение к позиции США.
В 2003 году США и их союзники начали вторжение в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна. Военная кампания завершилась лишь в 2011 году.
