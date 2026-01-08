Трамп, увеличив военный бюджет, показал неизбежность мировой войны, заявил Карлсон

Американский консервативный журналист Такер Карлсон высказал мнение, что решение президента Дональда Трампа увеличить оборонные расходы до 1,5 триллионов долларов в 2027 году свидетельствует о подготовке Соединенных Штатов к крупному вооруженному конфликту.
В своем выпуске на платформе X Карлсон заявил, что подобное беспрецедентное наращивание бюджета Пентагона, с одного до полутора триллионов, типично для государства, которое активно готовится к войне — будь то глобального или регионального масштаба. Журналист убежден, что иных разумных объяснений такому резкому росту финансирования не существует.
По его оценке, все факты указывают на то, что мир стремительно приближается к серьёзному военному столкновению, и, хотя многие надеются избежать этого, текущая тенденция вызывает глубокую тревогу. Свои рассуждения Карлсон подкрепил более ранним заявлением самого Трампа, который, обосновывая необходимость нового бюджета, ссылался на наступление «тревожных и опасных времен»..
Ранее сообщалось, что Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.