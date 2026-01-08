Politico узнала о подготовке ЕС плана на случай операции США в Гренландии

«Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с [президентом США Дональдом] Трампом. Он в агрессивном режиме, и нам нужно подготовиться», — приводит издание слова неназванного европейского дипломата.
По данным газеты, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль координирует действия с коллегами из других стран и рассматривает возможность увеличения военного присутствия НАТО вблизи Гренландии.
Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландия «не для продажи и не для захвата», а угрозы со стороны США должны прекратиться.
В этот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Гренландия играет критически важную роль для безопасности США. По его словам, значение острова выходит за рамки региональной безопасности и напрямую связано с глобальной архитектурой обороны.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп обсуждает со своей командой по национальной безопасности возможные варианты приобретения Гренландии. В Белом доме отмечали, что интерес к острову обусловлен его стратегическим положением, при этом приоритетным подходом для Вашингтона остается дипломатия.
Лидеры Дании, Польши, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании 6 января в совместном заявлении указали, что только Дания и Гренландия должны принимать решения о дальнейшей судьбе своих территорий.