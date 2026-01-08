Датским солдатам приказано стрелять в американцев без предупреждения

Вооруженные силы Дании актуализировали действующую военную директиву, которая обязывает солдат немедленно открывать огонь на поражение в случае вторжения, не дожидаясь команд от высшего руководства. На фоне прямых угроз президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией, Копенгаген подтвердил жесткость протоколов обороны острова. Командование обороны и Министерство обороны страны официально заявили, что инструкция 1952 года остается в силе и обязательна к исполнению даже в отношении союзников.
Издание Berlingske приводит текст боевого распоряжения: «Атакованные силы должны без колебаний вступить в бой, не ожидая приказов и не пытаясь их получить».
Военный эксперт Академии обороны Кеннет Эленшлегер Буль предупреждает, что американское присутствие может быть использовано для скрытого захвата власти: «Это может быть троянский конь, поэтому мы должны быть осторожны. Если мы отреагируем слишком остро, это также может быть использовано как предлог для взятия контроля… Если внезапно появятся солдаты Корпуса морской пехоты США, которым там нечего делать, то, учитывая, как выглядит мир сейчас, этому есть только одно логическое объяснение».
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее дала понять, что военная агрессия со стороны Вашингтона станет точкой невозврата: «Все закончится [если США решат напасть на Гренландию и, следовательно, на Данию]».
Поводом для обсуждения старой директивы стали настойчивые заявления Дональда Трампа о необходимости контроля над Гренландией ради национальной безопасности США. Впрочем, американские СМИ отмечают, что госсекретарь Марко Рубио на брифинге для высокопоставленных чиновников исключил вторжение по сценарию Венесуэлы. В Белом доме говорят, что обсуждается покупка острова.