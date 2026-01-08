Politico: ЕС готовит план сдерживания США на случай атаки на Гренландию

Страны Евросоюза занимаются подготовкой плана сдерживания Соединенных Штатов при нападении на Гренландию, пишет Politico, ссылаясь на сотрудника правительства ФРГ.
«Европейские министры работают над ответом на призыв президента США к захвату датской территории», — говорится в статье.
Источник рассказал, что министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль работает над планом со своими коллегами. Он может включать сдерживание со стороны страны Европы, если США попытаются атаковать или захватить Гренландию, а также усиление присутствия НАТО в непосредственной близости от Гренландии.
Еще один источник сообщил изданию, что в Евросоюзе призвали готовиться к прямой конфронтации с американским лидером Дональдом Трампом на фоне его притязаний на остров.
Европейские чиновники перестали игнорировать накаляющуюся риторику президента США и отчаянно ищут план, как его остановить, указано в статье.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что намерен провести встречу с датскими властями для обсуждения ситуации вокруг Гренландии на следующей неделе. Он также сообщил, что президент США сохраняет возможность применения силы, в том числе в отношении Гренландии, если возникнет угроза национальной безопасности.