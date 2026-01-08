Ричмонд
Politico: ЕС готовит план сдерживания США на случай атаки на Гренландию

В Евросоюзе призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Страны Евросоюза занимаются подготовкой плана сдерживания Соединенных Штатов при нападении на Гренландию, пишет Politico, ссылаясь на сотрудника правительства ФРГ.

«Европейские министры работают над ответом на призыв президента США к захвату датской территории», — говорится в статье.

Источник рассказал, что министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль работает над планом со своими коллегами. Он может включать сдерживание со стороны страны Европы, если США попытаются атаковать или захватить Гренландию, а также усиление присутствия НАТО в непосредственной близости от Гренландии.

Еще один источник сообщил изданию, что в Евросоюзе призвали готовиться к прямой конфронтации с американским лидером Дональдом Трампом на фоне его притязаний на остров.

Европейские чиновники перестали игнорировать накаляющуюся риторику президента США и отчаянно ищут план, как его остановить, указано в статье.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что намерен провести встречу с датскими властями для обсуждения ситуации вокруг Гренландии на следующей неделе. Он также сообщил, что президент США сохраняет возможность применения силы, в том числе в отношении Гренландии, если возникнет угроза национальной безопасности.

