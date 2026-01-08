В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны

«Патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.
В Новороссии инструкторы «Ростеха» обучили военных тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия. Наилучшие результаты показал патрон IGLA 100 со снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа.
Как рассказали в компании, он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом кучность стрельбы достаточна, чтобы поразить цель размером со стандартный FPV-дрон.
«Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, ломает другие прочные элементы конструкции БПЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность», — подчеркнули в «Ростехе».
Во время обучения для сравнения использовали другие боеприпасы — со свинцовой дробью и картечью, дробовые варианты патрона 5,45×39. Также проходили стрелковые тренировки, где инструкторы показывали, как именно нужно целиться и вести огонь по быстро летящим целям.