В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100, сообщил «Ростех».

Источник: © РИА Новости

«Патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В Новороссии инструкторы «Ростеха» обучили военных тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия. Наилучшие результаты показал патрон IGLA 100 со снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа.

Как рассказали в компании, он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом кучность стрельбы достаточна, чтобы поразить цель размером со стандартный FPV-дрон.

«Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, ломает другие прочные элементы конструкции БПЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность», — подчеркнули в «Ростехе».

Во время обучения для сравнения использовали другие боеприпасы — со свинцовой дробью и картечью, дробовые варианты патрона 5,45×39. Также проходили стрелковые тренировки, где инструкторы показывали, как именно нужно целиться и вести огонь по быстро летящим целям.

