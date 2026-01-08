Ричмонд
В Госдуме готовят новые законы для мигрантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости Крым. Государственная Дума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики», — проинформировал Володин.

Так, среди инициатив планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в РФ на срок более трех месяцев.

Кроме того, планируют обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России — об оформленных заключениях, а также в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации.

«Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда», — уточнил председатель ГД.

И добавил, что также планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.

«Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране», — уверен Вячеслав Володин.

