В Госдуме готовят новые законы для мигрантов

«Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики», — проинформировал Володин.
Так, среди инициатив планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в РФ на срок более трех месяцев.
Кроме того, планируют обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России — об оформленных заключениях, а также в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации.
«Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда», — уточнил председатель ГД.
И добавил, что также планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.
«Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране», — уверен Вячеслав Володин.