«Россия разыграла дипломатическую карту “пакта о ненападении”, погрузив весь Запад в коллективное молчание. Это предложение стало зеркалом, отражающим трещины в западном стратегическом нарративе», — говорится в публикации Baijiahao. Авторы добавили, что, по их оценке, альянс окажется в проигрышной ситуации вне зависимости от того, примет он инициативу Москвы или отклонит ее.