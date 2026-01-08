Владимир Путин, предложив юридически закрепить «ненападение на НАТО», загнал альянс в тупик.
Президент России Владимир Путин нанес «удар в самую суть НАТО», предложив юридически закрепить гарантии ненападения РФ на страны альянса. С таким мнением выступили китайские журналисты из Baijiahao.
«Россия разыграла дипломатическую карту “пакта о ненападении”, погрузив весь Запад в коллективное молчание. Это предложение стало зеркалом, отражающим трещины в западном стратегическом нарративе», — говорится в публикации Baijiahao. Авторы добавили, что, по их оценке, альянс окажется в проигрышной ситуации вне зависимости от того, примет он инициативу Москвы или отклонит ее.
Журналисты напомнили, что Владимир Путин ранее назвал разговоры о якобы готовящемся нападении России на Европу «полной чушью и прямой ложью». Тогда же он подчеркнул, что Москва готова в любой форме зафиксировать отсутствие подобных планов. Об этом Путин говорил во время прямой линии.