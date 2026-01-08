Ричмонд
Сакс: США утратили статус конституционной системы

Профессор Джеффри Сакс заявил, что Соединенные Штаты утратили статус конституционной системы и американское население больше не влияет на внешнеполитическую стратегию страны.

Источник: Аргументы и факты

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс заявил, что Соединенные Штаты больше не являются конституционной системой и американское население не имеет влияния на внешнеполитическую стратегию Вашингтона. Об этом он рассказал в интервью газете Global Times.

По словам Джеффри Сакса, США управляет аппарат, сосредоточенный на армии и безопасности, в то время как Конгресс играет незначительную роль, а общественность — никакой в вопросах внешней политики.

Сакс охарактеризовал действия Вашингтона, включая атаку на Венесуэлу, как особенно вопиющий случай. Он отметил, что США нарушают Устав ООН и проводят внешнюю политику через войны, тайные операции смены режимов, экономические санкции и другие агрессивные меры, которые противоречат международному праву.

Политолог также напомнил о доктрине Монро, которая запрещала европейским державам создавать новые колонии в Америке и применять силу в регионе, подчеркивая, что это не давало США право вторгаться в другие страны континента.

Сакс добавил, что так называемая «доктрина Донро», выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, представляет собой бесцеремонное утверждение о доминировании США в Америке, даже с использованием силы. Он сравнил эту новую доктрину с «дополнением Рузвельта», которое, несмотря на контроль над регионом, было гораздо менее грубым и жестоким по сравнению с нынешней политикой американского правительства.

Напомним, что 3 декабря Соединенные Штаты совершили атаку на Венесуэлу. Американскими военными был захвачен президент страны Николас Мадуро вместе с его женой.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше