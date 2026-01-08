Сакс: США утратили статус конституционной системы

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс заявил, что Соединенные Штаты больше не являются конституционной системой и американское население не имеет влияния на внешнеполитическую стратегию Вашингтона. Об этом он рассказал в интервью газете Global Times.
По словам Джеффри Сакса, США управляет аппарат, сосредоточенный на армии и безопасности, в то время как Конгресс играет незначительную роль, а общественность — никакой в вопросах внешней политики.
Сакс охарактеризовал действия Вашингтона, включая атаку на Венесуэлу, как особенно вопиющий случай. Он отметил, что США нарушают Устав ООН и проводят внешнюю политику через войны, тайные операции смены режимов, экономические санкции и другие агрессивные меры, которые противоречат международному праву.
Политолог также напомнил о доктрине Монро, которая запрещала европейским державам создавать новые колонии в Америке и применять силу в регионе, подчеркивая, что это не давало США право вторгаться в другие страны континента.
Сакс добавил, что так называемая «доктрина Донро», выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, представляет собой бесцеремонное утверждение о доминировании США в Америке, даже с использованием силы. Он сравнил эту новую доктрину с «дополнением Рузвельта», которое, несмотря на контроль над регионом, было гораздо менее грубым и жестоким по сравнению с нынешней политикой американского правительства.
Напомним, что 3 декабря Соединенные Штаты совершили атаку на Венесуэлу. Американскими военными был захвачен президент страны Николас Мадуро вместе с его женой.