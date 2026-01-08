Ричмонд
Комбрига разбитой под Сумами бригады ВСУ могут уволить

В российских силовых структурах сообщили о том, что ВСУ могут применить жесткие дисциплинарные меры к командиру 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая понесла большие потери под Сумами.

«Рассматривается вопрос снятия с должности комбрига полковника Олега Могульского», — передает ТАСС слова представителя силовых структур.

Собеседник агентства также рассказал, что сейчас командование вывело данную бригаду на переукомплектование в тыловые районы. На передовой остально только один батальон, который был передан в распоряжение 71-й отдельной аэромобильной бригады.

