Володин перечислил инициативы по совершенствованию миграционной политики

Ряд инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, готовится к внесению в Госдуму.

Источник: Комсомольская правда

Ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, готовится к внесению в Госдуму. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он рассказал о планах сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для иностранных граждан, которые приехали в Россию на срок более трех месяцев.

Также Володин заявил, что нужно обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России и Роспотребнадзор, а также ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования.

Планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

По его словам, такие меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране.

Как ранее писал KP.RU, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о серьезной напряженности в российском обществе из-за незаконных мигрантов.

