Sun: Трамп планирует построить роскошный горнолыжный курорт в Сирии

Президент США Дональд Трамп планирует построить в Сирии роскошный горнолыжный курорт, Белый дом поддерживает создание «новой экономической зоны» в спорном регионе, который в настоящее время оккупирован израильскими войсками, пишет британский таблоид The Sun.
«Необычный план Трампа, по-видимому, поддерживается новыми лидерами Сирии. Он предполагает создание роскошного горнолыжного курорта в сочетании с энергетическими проектами, нефтепроводами, центрами обработки данных, фармацевтическими заводами и множеством других схем по зарабатыванию денег», — говорится в материале.
Автор публикации подчеркивает, что окончательное место строительства пока не подтверждено. По словам инсайдеров, объект могут возвести на горе Хермон, пик которой сейчас для наблюдения и подготовки элитных войск использует Израиль.
«Странная попытка ослабить напряжённость в отношениях между Израилем и арабским государством», — отмечается в публикации.
