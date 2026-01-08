Ричмонд
Sun: Трамп планирует построить роскошный горнолыжный курорт в Сирии

Президент США Дональд Трамп хочет построить в Сирии элитный горнолыжный курорт. The Sun назвал это странной попыткой ослабить напряжённость в отношениях между Израилем и арабским государством.

Президент США Дональд Трамп планирует построить в Сирии роскошный горнолыжный курорт, Белый дом поддерживает создание «новой экономической зоны» в спорном регионе, который в настоящее время оккупирован израильскими войсками, пишет британский таблоид The Sun.

«Необычный план Трампа, по-видимому, поддерживается новыми лидерами Сирии. Он предполагает создание роскошного горнолыжного курорта в сочетании с энергетическими проектами, нефтепроводами, центрами обработки данных, фармацевтическими заводами и множеством других схем по зарабатыванию денег», — говорится в материале.

Автор публикации подчеркивает, что окончательное место строительства пока не подтверждено. По словам инсайдеров, объект могут возвести на горе Хермон, пик которой сейчас для наблюдения и подготовки элитных войск использует Израиль.

«Странная попытка ослабить напряжённость в отношениях между Израилем и арабским государством», — отмечается в публикации.

Ранее издание Axios показало карту со странами, в которые могут вторгнуться США.

