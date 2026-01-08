Сийярто: решения «коалиции желающих» усиливают угрозу прямой войны с Россией

«Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией», — процитировало главу МИД агентство MTI.
Сийярто считает, что так проявляется текущая политика руководства Евросоюза, решения которого направлены на развязывание военного конфликта с Москвой.
«Мы по-прежнему выступаем за мирные переговоры, поддерживаем американо-российские переговоры на самом высоком уровне и отвергаем последние военные решения Брюсселя», — подчеркнул министр.
По его словам, венгерское правительство не допустит, чтобы Будапешт был втянут «в войну, которую Брюссель хочет развязать против России».