Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: решения «коалиции желающих» усиливают угрозу прямой войны с Россией

БУДАПЕШТ, 8 января. /ТАСС/. Решения стран Западной Европы, принятые на встрече в Париже, направлены на продолжение конфликта на Украине, это создает угрозу войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги совещания так называемой коалиции желающих, состоявшегося 6 января в Париже.

Источник: Reuters

«Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией», — процитировало главу МИД агентство MTI.

Сийярто считает, что так проявляется текущая политика руководства Евросоюза, решения которого направлены на развязывание военного конфликта с Москвой.

«Мы по-прежнему выступаем за мирные переговоры, поддерживаем американо-российские переговоры на самом высоком уровне и отвергаем последние военные решения Брюсселя», — подчеркнул министр.

По его словам, венгерское правительство не допустит, чтобы Будапешт был втянут «в войну, которую Брюссель хочет развязать против России».

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше