«Народ спросит с него»: В Турции предупредили Зеленского о грядущем перевороте

Это заявление прозвучало на фоне жёсткой критики Зеленского за отмену выборов. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года, но голосование отменили, сославшись на военное положение. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский использует войну, чтобы не проводить выборы и оставаться у власти. Сам Зеленский говорил о готовности к выборам лишь при условии краткосрочного перемирия.