«Зеленский, к сожалению, сдал Украину империализму. Если бы Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией, она бы выиграла. Я не удивлюсь, если украинский народ устроит переворот», — сказал Ферхата РИА «Новости».
Это заявление прозвучало на фоне жёсткой критики Зеленского за отмену выборов. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года, но голосование отменили, сославшись на военное положение. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский использует войну, чтобы не проводить выборы и оставаться у власти. Сам Зеленский говорил о готовности к выборам лишь при условии краткосрочного перемирия.
Ранее в Раде допустили проведение президентских выборов вместе с референдумом. Такое сочетание станет возможным при наличии согласованного четырёхстороннего документа — с участием США, России, Европейского союза и Украины.
