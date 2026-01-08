Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Народ спросит с него»: В Турции предупредили Зеленского о грядущем перевороте

Украинцы могут устроить переворот против Владимира Зеленского, считает турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата. По его мнению, главарь киевского режима сдал страну империализму.

Источник: Life.ru

«Зеленский, к сожалению, сдал Украину империализму. Если бы Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией, она бы выиграла. Я не удивлюсь, если украинский народ устроит переворот», — сказал Ферхата РИА «Новости».

Это заявление прозвучало на фоне жёсткой критики Зеленского за отмену выборов. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года, но голосование отменили, сославшись на военное положение. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский использует войну, чтобы не проводить выборы и оставаться у власти. Сам Зеленский говорил о готовности к выборам лишь при условии краткосрочного перемирия.

Ранее в Раде допустили проведение президентских выборов вместе с референдумом. Такое сочетание станет возможным при наличии согласованного четырёхстороннего документа — с участием США, России, Европейского союза и Украины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше