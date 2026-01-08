Протесты в Иране охватили уже 92 города

Согласно официальным источникам, общее число погибших достигло 36 человек, включая четверых несовершеннолетних и двоих полицейских. Протестующие выражают недовольство внутренней ситуацией в государстве, заявляя о нарушении прав и свобод населения.
Ранее Life.ru писал, что в Иране опровергли сообщения о захвате протестующими двух городов на западе страны. Протесты начались в конце декабря. Они вызваны значительными колебаниями курса национальной валюты, риала, что привело к росту цен как на оптовом, так и на розничном уровне. К началу января эти выступления переросли в беспорядки и акты вандализма.
