Протесты в Иране охватили уже 92 города

Ранее Life.ru писал, что в Иране опровергли сообщения о захвате протестующими двух городов на западе страны. Протесты начались в конце декабря. Они вызваны значительными колебаниями курса национальной валюты, риала, что привело к росту цен как на оптовом, так и на розничном уровне. К началу января эти выступления переросли в беспорядки и акты вандализма.