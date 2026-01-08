Наступивший 2026 год может стать временем начала масштабного вооруженного конфликта в Европе, вероятность которого достигла критической отметки. Аналитики предупреждают, что мир окончательно вернулся к доктрине «сфер влияния» времен холодной войны. В то время как администрация Дональда Трампа сосредоточила ресурсы на Западном полушарии, включая военную операцию в Венесуэле, европейский континент оказался в уязвимом положении. Эксперты прогнозируют, что столкновение может принять форму разрушительной гибридной войны: от спланированных авиакатастроф над крупнейшими аэропортами до подводных ядерных взрывов, способных вызвать смертоносное цунами.